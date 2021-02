Ölkonzern Eni überraschte zum Ende des Krisenjahres 2020 positiv

Eni: Gewinn 2012 und Ölproduktion gesteigert Der italienische Energiekonzern Eni hat das Jahr 2012 mit einem 13,5-prozentigen Gewinnwachstum auf 7,79 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Gewinn vor Steuern stieg um 14,6 Prozent auf 19,75 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. 2012 hat sich als Rekordjahr für Enis Ölproduktion erwiesen, berichtete Konzernchef Paolo Scaroni. Diese sei auf Jahresbasis um sieben Prozent auf 1,7 Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Dies seit vor allem der Wiederaufnahme der Ölproduktion nach dem Bürgerkrieg in Libyen zu verdanken, sowie der Erschließung neuer Ölfelder in Russland und Irak. Der Eni-Aufsichtsrat will eine Dividende von 1,08 Euro pro Aktie ausschütten.