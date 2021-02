Ölkonzern Repsol schlägt sich besser als erwartet - Aktie steigt

Produktionsausfälle in Libyen belasten Spaniens Ölriesen Repsol Die Produktionsausfälle in Libyen haben dem spanischen Ölkonzern Repsol stark zugesetzt. Im vierten Quartal brach der bereinigte Gewinn um 29 Prozent auf 355 Mio. Euro ein. Allein durch die anhaltenden Ausfälle nach dem Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar Gaddafi in dem nordafrikanischen Land seien im Schlussquartal 220 Mio. Euro verloren gegangen.