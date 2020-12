Ölpreise gaben Dienstagfrüh leicht nach

Brent bei 49,96 Dollar um 33 Cent pro Fass tiefer

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete in der Früh 49,96 US-Dollar (41,08 Euro). Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 46,70 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben die Ölpreise kräftig zugelegt, da Forschungserfolge im Impfstoffbereich die Hoffnung auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie genährt haben. Gedämpft wurde dieser Optimismus zuletzt durch neue Corona-Gegenmaßnahmen in zahlreichen großen Volkswirtschaften, darunter auch Deutschland. Die neuen Beschränkungen könnten auch auf der Rohölnachfrage lasten, wird befürchtet.

Schon am Vortag hatte das Ölkartell OPEC seine Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Trotzdem wollen die Förderländer ihre Produktion im kommenden Jahr Schritt für Schritt anheben. Die OPEC hatte sich zusammen mit anderen großen Förderländern auf dieses vorsichtige Vorgehen geeinigt, da der Fortgang der Corona-Pandemie ungewiss ist.