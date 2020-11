Ölpreise gaben etwas nach

Preis für Nordseesorte Brent fiel um 5 Cent auf 43,70 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt und weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. In der Früh ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 43,70 US-Dollar (36,78 Euro). Das waren 5 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 41,27 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Demnach habe ein Anstieg der Lagerbestände die Ölpreise etwas belastet. Am Vorabend hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Ölreserven um 4,17 Millionen Barrel gemeldet.

Steigende Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für deutliche Impulse bei den Ölpreisen sorgen.