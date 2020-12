Ölpreise gaben leicht nach - OPEC+ im Fokus

Aufmerksamkeit gerichtet auf Beratungen des OPEC- und Nicht-OPEC-Verbunds zur Förderpolitik

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Die Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf den Ölverbund OPEC+, der über seine Förderpolitik berät. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 48,09 US-Dollar (39,86 Euro). Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 45,08 Dollar.

Am Donnerstag nimmt der Verbund OPEC+ einen neuen Anlauf, um Unstimmigkeiten zwischen großen Förderländern zu bereinigen - die Beratungen waren von Dienstag auf den heutigen Donnerstag verschoben worden. Es geht darum, ob und in welchem Ausmaß die Produktion im nächsten Jahr steigen soll. Bisher wird sie durch vereinbarte Grenzen gedrückt, um die Ölpreise zu stützen. Die Preise wurden durch die Coronakrise erheblich belastet.

Ein ursprünglich für Dienstag geplantes Treffen wurde auf Donnerstag verschoben, weil es Unstimmigkeiten zwischen großen OPEC-Staaten gibt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet jedoch von Fortschritten. Angepeilt ist offenbar ein Kompromiss, wonach die Förderung im kommenden Jahr nicht sprunghaft, sondern graduell steigen soll.