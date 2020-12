Ölpreise geben nach

Brent verbilligte sich um 39 Cent auf 50,90 Dollar

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete in der Früh 50,90 US-Dollar (41,75 Euro). Das waren 39 Cent weniger als am vergangenen Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 47,96 Dollar.

Die Zustimmung des amtierenden Präsidenten Donald Trump zu einem neuen Corona-Hilfspaket konnte den Ölpreisen damit keinen Auftrieb verleihen. Trump hatte das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Konjunkturpaket nach einigem Zögern mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise mit Nachfragerisiken durch die zweite Welle in der Corona-Pandemie. Diese hat in führenden Industriestaaten Einschränkungen der Mobilität zur Folge. Außerdem verwiesen sie auf einen jüngsten Beschluss der in dem Ölverbund OPEC+ zusammengefassten Förderstaaten, der eine Anhebung der Fördermenge um 500.000 Barrel pro Tag ab Jänner vorsieht.