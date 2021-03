Ölpreise legten zu - OPEC+ im Fokus

Nordseesorte Brent verteuerte sich um 46 Cent auf 63,16 Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Das Treffen des Ölverbunds OPEC+, das am Donnerstag beginnt, rückt weiter in den Mittelpunkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 63,16 US-Dollar (52,51 Euro). Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 60,12 Dollar.

Am Rohölmarkt gibt es seit Tagen nur noch ein Gesprächsthema: das Treffen des Rohölverbunds OPEC+ ab diesem Donnerstag. Die Unsicherheit vor der Zusammenkunft ist angesichts der unklaren Lage hoch. So haben sich zwar die Konjunkturaussichten mit den fortschreitenden Corona-Impfungen verbessert. Die rasche Ausbreitung neuer Virusvarianten bringt das Erholungsszenario jedoch ins Wanken.

Die Förderstaaten geben sich allerdings zuversichtlich: Der Wirtschaftsausblick und die Lage am Ölmarkt hätten sich gebessert, hatte OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Dienstag gesagt. Dies spricht dafür, dass einerseits die OPEC+ ihre Förderung anheben könnte. Darüber hinaus könnte der Ölriese Saudi-Arabien auf seine freiwilligen Produktionskürzungen, die zur zusätzlichen Stützung des Markts ergriffen wurden, verzichten.