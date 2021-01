Ölpreise stabilisierten sich nach jüngsten Verlusten

Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent blieb bei 55,41 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. In der Früh verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 55,41 US-Dollar (45,58 Euro). Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 52,25 Dollar und damit zwei Cent weniger als am Freitag. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am Ölmarkt.

Am Freitag hatte die US-Regierung einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl gemeldet, was die Preise belastet hatte. Die Vorräte legten demnach um 4,35 Millionen Barrel auf 486,6 Millionen Barrel zu, während Volkswirte einen Rückgang erwartet hatten.