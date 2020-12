Ölpreise steigen leicht

Brent zuletzt bei 51,16 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. In der Früh gab es im Vergleich zum Vortag aber nur noch leichte Gewinne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,16 US-Dollar (41,73 Euro). Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 48,15 Dollar.

In den letzten Handelstagen des Jahres profitierten die Ölpreise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Seit Beginn der Woche sorgte etwa das Brexit-Handelsabkommen für Kauflaune an den Börsen.

Gebremst wurden die Ölpreise aber durch die Aussicht auf ein höheres Angebot auf dem Weltmarkt. Die in dem Förderverbund OPEC+ zusammengefassten Ölstaaten hatten zuletzt beschlossen, die Fördermenge ab Jänner um täglich 500.000 Barrel auszuweiten.