Ölriese Exxon 2020 mit größtem Verlust seit über vier Jahrzehnten

Exxon erwartet Rückgang seiner Öl- und Gasproduktion Trotz höherer Investitionen in neue Bohrfelder muss sich der US-Ölkonzern Exxon Mobil in diesem Jahr wohl mit einem geringeren Fördervolumen begnügen. Die Produktion von Öl und Erdgas werde 2012 um drei Prozent sinken, so das Unternehmen. Dennoch stellte die Esso-Mutter in Aussicht, die Förderung bis 2016 im Schnitt um jährlich ein bis zwei Prozent zu steigern.