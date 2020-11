OeNB: Firmenkredit-Nachfrage stieg im dritten Quartal nur mehr leicht

Die Nachfrage nach Firmenkrediten ist im dritten Quartal nur mehr leicht gestiegen, nach außergewöhnlich großen Steigerungen in den ersten zwei Quartalen. Unternehmen fragten Kredite vor allem zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit und ihres Betriebs nach, so die Nationalbank. "Der Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen ist hingegen eingebrochen." Staatliche Garantien spielten in der Coronakrise eine wichtige Rolle. Die Banken verschärften die Bedingungen.

Die staatlichen Garantien für Unternehmenskredite hätten es den Banken ermöglicht, bei der Kreditvergabe weniger restriktiv zu sein als es ohne diese Unterstützung der Fall sein müsste. Die Geldpolitik des Eurosystems und die Garantien sicherten günstige Finanzierungsbedingungen während der Covid-19-Pandemie, so die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag in einer Pressemitteilung zu den Österreich-Ergebnissen der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft. Über den Sommer sei aber auch das nachgefragte Garantievolumen in Österreich deutlich zurückgegangen.

Die Banken betonten, dass auch mit Garantien die Rückzahlbarkeit gegeben sein müsse und hätten daher bereits seit dem ersten Quartal die Kreditbedingungen für neue Kredite verschärft. So seien die Margen in den ersten neun Monaten vor allem bei risikoreicheren Krediten laufend erhöht worden. Auch in anderen Bereichen wie etwa Sicherheiten seien die Banken zuletzt strenger geworden. Im dritten Quartal seien zudem die Kreditrichtlinien - die bankinternen Kriterien für die Vergabe - verschärft worden. Begründet werde dies von den Banken vor allem mit einer geänderten Risikoeinschätzung und sowie mit ihrer Risikotoleranz.

Bei den Krediten für die privaten Haushalte fielen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie dagegen geringer aus, so die OeNB. Die Banken hätten aufgrund der geänderten Risikosituation ihre Angebotspolitik hauptsächlich im zweiten Quartal gestrafft. Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten sei im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal wieder etwas gestiegen. Die Nachfrage nach Konsum- und sonstigen Krediten sei im Zeitraum Juli bis September weitgehend unverändert geblieben. Im zweiten Quartal habe es einen deutlichen Rückgang gegeben, vor allem wegen eines gesunkenen Konsumentenvertrauens und geringeren Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter.

In der in der zweiten Septemberhälfte durchgeführten Umfragerunde wurden die Banken auch zu den Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems befragt. Die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte würden sehr gut angenommen und wirkten sich positiv auf ihre finanzielle Situation aus. Die dadurch verfügbaren Mittel würden auch - den Zielsetzungen entsprechend - für die Kreditvergabe verwendet. Die Wertpapier-Ankaufprogramme hätten positive Auswirkungen auf Liquidität und Finanzierungsbedingungen der österreichischen Banken, aber nachteilige Effekte auf ihre Ertragslage.

Auch der negative Zinssatz der EZB-Einlagefazilität bringt eine Belastung der Ertragslage, dies werde aber durch das im Herbst 2019 eingeführte zweistufige System für die Verzinsung von Überschussliquidität verringert. Über gesunkene Kreditzinsen wirke der negative Zinssatz der EZB-Einlagefazilität vorteilhaft auf die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen und Haushalten, so die OeNB. Die Umfrage wurde in der zweiten Septemberhälfte durchgeführt.