OeNB-Jubiläumsfonds fördert Forschung erstmals nach neuen Regeln

Nur mehr notenbankrelevante Themen - 4,7 Mio. Euro für 25 Forschungsprojekte

Der Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hat in seiner Dezembersitzung erstmals seine Forschungsförderungsmittel nach neuen Richtlinien vergeben. Anders als bisher wurden nur Forschungsvorhaben zu notenbankrelevanten Themen gefördert. 25 Projekte erhielten Mittel in der Höhe von insgesamt 4,7 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Bisher wurden auch Projekte aus Medizin, Sozial- und Geisteswissenschaften ohne OeNB-Bezug unterstützt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. "Von der OeNB geförderte Projekte sollen zukünftig im Rahmen originärer Untersuchungen mit dem Ziel betrieben werden, den Stand der Forschung in notenbankenrelevanten Fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung kommunizierter Schwerpunkte auszubauen", heißt es dazu über die Förderstruktur des Fonds.

Dementsprechend wurden aus den 82 Anträgen insgesamt 25 Projekte mit hauptsächlich wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung unterstützt. Das reicht etwa von Forschungsarbeiten zu Privatkonkursen über die Gestaltung von Finanzberatung, Offenlegungsregeln im Bankwesen und Gender Budgeting bis zum bilateralen Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Die einzelnen Arbeiten werden mit 50.000 bis 250.000 Euro gefördert.

Nicht geändert hat sich die Höhe der ausgeschütteten Mittel: Sie liegen mit den 4,7 Mio. Euro im Dezember in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Insgesamt wurden in den beiden Vergabesitzungen des Jahres 2020 51 Projekte mit einer Gesamtsumme von knapp acht Mio. Euro gefördert.