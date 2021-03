OeNB - Wirtschaftsleistung derzeit 4 Prozent unter Vorkrisenniveau

Industrie schon wieder über dem früheren Niveau - Sektoren mit Lockdowns ziehen Wirtschaft herunter - Verlust seit Pandemiebeginn 39 Mrd. Euro

Die heimische Wirtschaft lag in der zweiten Februarhälfte 2021 um knapp vier Prozent unter dem Vorjahresniveau. "Damit ist die BIP-Lücke aktuell etwas geringer als während der beiden Teil-Lockdowns in der ersten Novemberhälfte 2020 und in den drei Wochen vor Weihnachten 2020", obwohl damals ähnliche Maßnahmen in Kraft waren, schreibt die Nationalbank (OeNB) in ihrer aktuellen Analyse heute Freitag. Die einzelnen Sektoren sind dabei sehr unterschiedlich betroffen.

Das Minus geht praktisch zur Gänze auf die von Schließungen betroffenen Branchen zurück, also Beherbergung und Gastronomie sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung. Die exportorientierte Industrie ist hingegen aktuell ein Wirtschaftsmotor, die Industrieproduktion hat das Vorkrisenniveau bereits überschritten. Für die kommenden Wochen zeichnet sich hier eine weitere Belebung ab. Auch der Einzelhandel hat teilweise Verluste aus der Zeit mit geschlossenen Geschäften wieder aufgeholt.

Dennoch hat die Pandemie inzwischen hohe Kosten verursacht. Verglichen mit der Wirtschaftsleistung von 2019 summieren sich die BIP Verluste für den Zeitraum 16. März 2020 bis 28. Februar 2021 auf 34,2 Mrd. Euro. Im Vergleich zu dem ohne Pandemie, inklusive Wirtschaftswachstum erwarteten Niveau beträgt der Verlust sogar 39,0 Mrd. Euro oder 9,8 Prozent des BIP des Jahres 2019, hat die OeNB errechnet.