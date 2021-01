Der Robotereinsatz in der Industrie hat mit weltweit durchschnittlich 113 Geräten pro 10.000 Arbeitnehmern einen Rekord erreicht. Führend ist Singapur, gefolgt von Südkorea und Japan. An vierter Stelle liegt Deutschland, Österreich rangiert auf Platz 14 mit 189 Robotern pro 10.000 Industriejobs. Einen Platz dahinter folgt China. Dies geht aus dem heutigen Bericht der "International Federation of Robotics" hervor.