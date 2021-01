Österreich, Dänemark und Tschechien fordern höhere EU-Beihilfengrenze

Blümel und Kollegen warnen in der "Financial Times" vor Pleitewelle - "Wir riskieren Jobs und Know-how zu verlieren"

Österreich, Dänemark und Tschechien fordern eine Anhebung der EU-Beihilfengrenzen zur Unterstützung von Unternehmen in der Pandemie. "Um diese Unsicherheit zu beenden, schlagen wir vor, dass die Obergrenzen für direkte Zuschüsse und ungedeckte Fixkosten signifikant angehoben wird", schreibt Finanzminister Gernot Blümel in einem Ko-Beitrag mit dem dänischen Industrieminister Simon Kollerup und dem tschechischen Vizepremier Karel Havlicek in der "Financial Times" (Donnerstag).

Die Autoren verweisen auf die derzeitigen von der EU-Schwellen in Höhe von 800.000 Euro pro Unternehmen für direkte Zuschüsse und maximal 3 Mio. Euro für Fixkosten. "Die Pandemie und die Wirtschaftskrise dauern an. Aber diese Obergrenzen für staatliche Beihilfen bleiben gleich. Das muss sich ändern", heißt es in dem Beitrag der drei Politiker weiter.

Blümel und seine Kollegen stimmen der EU-Kommission grundsätzlich zu, dass Beihilfen eine Ausnahme bleiben sollten. In außergewöhnlichen Zeiten wären aber auch außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich, schreiben sie. "Viele Unternehmen sind dringend auf Kompensationen angewiesen für die Verluste und Fixkosten, die sie wegen Lockdowns und anderer Einschränkungen erlitten haben." Hotels, Fluglinien und Fähren hätten seit Einführung der ersten Maßnahmen nur wenige oder gar keine Kunden verzeichnet. Die Luftfahrtindustrie sei außer Betrieb, Restaurants und Theater leer, "aber es müssen noch immer Rechnungen gezahlt werden".

Für ihre Forderung schlagen die Minister zwei mögliche Wege vor: "Entweder könnten neue und höhere Obergrenzen gesetzt werden, oder die EU könnte den Ländern mehr Flexibilität erlauben, die 'Maßnahmen für außergewöhnliche Umstände' zu verwenden für spezielle Fälle, so wie wir dies in der ersten Welle gemacht haben."

Die drei Politiker warnen in dem Gastbeitrag auch vor den Konsequenzen einer Pleitewelle. "Wenn das passiert, riskieren wir Jobs und Know-how zu verlieren, das beim wirtschaftlichen Aufschwung helfen würde. Wenn wir jetzt Insolvenzen zulassen, wo wir fast die Ziellinie der Pandemie überschritten haben, könnten wir wichtige Sektoren in der ganzen EU verlieren." Kurzfristig würde dies den Aufschwung verlangsamen, langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU schwächen.

Die EU-Kommission hatte zuletzt erklärt, sie wolle eine Lockerung der EU-Beihilferegeln für Staatshilfen angesichts der Coronakrise zunächst bis Ende des Jahres verlängern. Damit könnten die 27 EU-Länder bis zum 31. Dezember weiterhin betroffene Unternehmen mit üppigen Summen unterstützen, ohne gegen EU-Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Vorgesehen sind derzeit bis zu 800.000 Euro pro Unternehmen - wobei dieser Deckel angehoben werden könnte. Zu den Hilfen zählen etwa direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse, Steuervorteile, staatliche Garantien für Bankdarlehen oder vergünstigte öffentliche Darlehen.