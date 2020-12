Österreich-Fonds schüttet 34,7 Mio. Euro für Forschung aus

Letzte Ausschüttung des aus dem erhöhten Steuersatz von 55 Prozent gespeisten Österreich-Fond

Der aus Einnahmen aus dem erhöhten Steuersatz von 55 Prozent gespeiste Österreich-Fonds schüttet in diesem Jahr 34,7 Mio. Euro für die heimische Forschung aus. Das gab die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung am Dienstag bekannt, wo der Fonds angesiedelt ist. Nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung ist es die letzte Ausschüttung des Österreich-Fonds, eine Neuordnung ist mit dem im Regierungsprogramms vorgesehenen "Fonds Zukunft Österreich" geplant.

Von den 34,7 Mio. Euro gehen rund elf Mio. Euro an die Forschungsförderungsgesellschaft FFG, zehn Mio. Euro an den Wissenschaftsfonds FWF, 7,5 Mio. Euro an die Austria Wirtschaftsservice (aws) und jeweils zwei Mio. Euro an die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG). Die Mittel würden für die Förderung im Bereich der Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und der Technologie- und Innovationsentwicklung verwendet, insbesondere stünden die Anwendung und Translation digitaler Technologien in Unternehmen, Wissenschaft und Wirtschaft im Fokus, heißt es in der Aussendung.

Seit seiner Gründung 2016 hat der Österreich-Fonds ein Finanzierungsvolumen in Höhe von 168,5 Mio. Euro für Forschungsförderungsmaßnahmen bereitgestellt. Die Ausschüttung der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung für das laufende Jahr in Höhe von 103,5 Mio. Euro wurde bereits 2019 bekannt gegeben. Die Sonderdotierung der Nationalstiftung in Höhe von jährlich 100 Mio. Euro läuft ebenfalls heuer aus.