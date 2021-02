Österreich ist EU-Spitze bei Vertrauen in Unabhängigkeit der Justiz

Verfahrensdauer vergleichsweise kurz, aber Rückstau bei Gerichten - Alleinige Justizminister-Weisungen nur noch in Polen und Österreich möglich - GRAFIK

Das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz im EU-Vergleich nirgends höher als in Österreich. 86 Prozent der Österreicher haben laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage ein "sehr gutes" oder "ziemlich gutes" Bild von der Unabhängigkeit der Gerichte. Dies ist eine Zunahme von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2019. Damit liegt Österreich erstmals ex aequo an erster Stelle mit Dänemark, das zuletzt einen Rückgang um einen Prozentpunkt verbuchte.

Von einem Vertrauensverlust in die österreichische Justiz ist in der ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre durchgeführten Umfrage nichts zu merken, im Gegenteil. Im Jahr 2016 gaben nämlich nur 77 Prozent der befragten Österreicher an, ein gutes Bild von der Unabhängigkeit der Justiz zu haben. Österreich lag damals gemeinsam mit Schweden auf dem dritten Platz hinter Dänemark und Finnland.

Mit seinen aktuellen Werten liegt Österreich um 32 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt. Über alle Mitgliedsstaaten hinweg betrachtet, haben 54 Prozent der Befragten ein gutes Bild von der Unabhängigkeit ihrer Gerichte. Die Schlusslichter finden sich in Österreichs unmittelbarer Nachbarschaft: Italien (31 Prozent), Kroatien (24 Prozent) und die Slowakei (26 Prozent). Den besten Wert der österreichischen EU-Nachbarn hat Deutschland (76 Prozent), gefolgt von Tschechien (56 Prozent), Ungarn (48 Prozent) und Slowenien (42 Prozent).

Die österreichische Justiz ist wegen der Korruptionsermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel von der Kanzlerpartei ÖVP ins Visier genommen worden. Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach von "zahlreichen Verfehlungen" in der Staatsanwaltschaft, Kanzleramtsministerin und Ex-Richterin Karoline Edtstadler (ÖVP) beklagte etwa lange Verfahrensdauern. Im ORF sagte die Ex-Richterin und karenzierte Staatsanwältin am Dienstagabend mit Blick auf ihren Parteifreund Blümel, in einem Rechtsstaat müsse "der Unschuldsvermutung auch zum Durchbruch verholfen werden".

Das aktuelle EU-Justizbarometer stellt Österreichs Justiz ein mehrheitlich gutes Zeugnis aus. Mit einer durchschnittlichen Zahl von 27,3 Richtern pro 100.000 Einwohnern liegt Österreich an achter Stelle in der EU (Spitzenreiter: Slowenien mit 41,7, Schlusslicht: Irland mit 3,3). Jährliche Ausgaben von 120 Euro pro Einwohner für Gerichte bescheren Österreich den sechsten Platz (Platz 1: Luxemburg mit 215 Euro, Platz 27: Zypern mit 40 Euro).

Bis zu einem erstinstanzlichen Urteil in Zivil-, Verwaltungs- und strafrechtlichen Fällen dauert es in Österreich durchschnittlich 57 Tage, was der fünftbeste Wert aller EU-Staaten ist. An der Spitze liegt diesbezüglich Dänemark (24 Tage), das Schlusslicht ist Portugal (860 Tage). Dieser Wert kommt aber vor allem durch die gute Arbeit der Zivilrichter zustande. 138 Tage bis zu einem Ersturteil sind der drittbeste Wert im EU-Vergleich (Litauen: 84 Tage, Italien: 527 Tage). An 19. Stelle von 24 untersuchten Staaten liegt Österreich hingegen bei der Dauer von Verwaltungsverfahren, die durchschnittlich 449 Tage in der ersten Instanz brauchen (Ungarn: 109 Tage, Malta: 1057 Tage).

Das Justizbarometer zeigt auch einen gewissen Rückstau bei den österreichischen Gerichten. 5,8 Fälle pro 100.000 Einwohner warten hierzulande vor Straf-, Zivil- und Verwaltungsgerichten auf eine Bearbeitung, was der fünftletzte Platz von 21 Staaten, für die im Jahr 2018 Daten vorlagen, ist.

Europaweites Schlusslicht ist Österreich, was die institutionelle Unabhängigkeit der Anklagebehörden betrifft. Die jahrelang von ÖVP-Justizministern abgelehnte Einführung einer unabhängigen Weisungsspitze erscheint nämlich längst überfällig. Neben Österreich kennt laut dem Justizbarometer nämlich nur das mit einem EU-Rechtsstaatsverfahren konfrontierte Polen ein alleiniges Weisungsrecht des Justizministers. In den meisten anderen EU-Staaten liegt das Weisungsrecht bei einem Generalstaatsanwalt, neun Staaten erlauben überhaupt keine Weisungen in konkreten Fällen.

Konkret sind Weisungen in konkreten Fällen unzulässig in Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Italien, Portugal, Rumänien, Schweden und Slowenien. In elf Staaten (Bulgarien, Frankreich, Irland, Kroatien, Litauen, Malta, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern) kommt das Weisungsrecht dem Generalstaatsanwalt zu. In fünf weiteren Staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Luxemburg und die Niederlande) haben Generalstaatsanwalt und Justizminister gemeinsam das Weisungsrecht, doch ist die entsprechende Befugnis des Ressortchefs oft schon seit Jahrzehnten totes Recht.

Somit bleiben die Justizminister Polens und Österreichs die einzigen Ressortchefs, die ungehindert Weisungen an die Staatsanwälte erteilen dürfen. Immerhin gibt es in Österreich schon jetzt besonders viele Sicherungsmechanismen gegen einen möglichen Missbrauch des Weisungsrechts, konkret vier. So muss die Weisung begründet sein, sie muss schriftlich erfolgen, die Streitparteien können sie sehen und kommentieren und auch das Parlament müsse informiert werden, zählt das EU-Justizbarometer auf. Ähnlich strikt sind nur die Niederlande, doch dort muss der Justizminister vor der Weisung ohnehin eine schriftliche Stellungnahme des obersten Anklägers einholen.

