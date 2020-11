"Österreich" verliert Prozess gegen "Krone"

Urteilsveröffentlichung am Freitag auf Titelseite - Darf nicht behaupten, dass "oe24" alle Nachrichten am schnellsten und als Erster veröffentliche

"Österreich" hat einen Prozess gegen die "Kronen Zeitung" verloren. Die Mediengruppe darf nicht behaupten, dass ihre Gratisausgabe "oe24" "alle Nachrichten am schnellsten und/oder als Erster veröffentlichen würde", heißt es in der Urteilsveröffentlichung, die am Freitag in allen Versionen von "Österreich" auf der Titelseite erscheinen musste. Ende März gab es ein Urteil des Handelsgerichts, gegen das "Krone" und "Österreich" beriefen, nun entschied das Oberlandesgericht.

Auch die Behauptungen, dass "oe24" auf Anhieb schon im ersten Jahr 338.000 neue Leser und damit aus dem Stand 4,5 Prozent Reichweite errungen habe und dass die Zeitung laut der Media-Analyse 2018/19 im Vergleich zur Vorperiode seine Reichweite um 338.000 Leser steigern habe können, seien demnach zu unterlassen. Die Gratisausgabe der Tageszeitung, die seit Ende Juni 2018 unter dem Namen "oe24" läuft, werde schon seit Jahren in der Media-Analyse ausgewiesen. Laut der Media-Analyse 2018 habe sie eine Reichweite von 324.000 Lesern gehabt, womit die Steigerung nur 14.000 Leser ausmache, heißt es im veröffentlichten Urteilsspruch.