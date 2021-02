Österreicher an Deutscher Grenze mit 1.600 Zigaretten erwischt

Nur 800 dürfen eingeführt werden

Bei der Kontrolle eines aus Österreich kommenden BMW haben deutsche Bundespolizisten am Dienstag insgesamt 1.600 Zigaretten gefunden. Der Fahrer, ein 28-jähriger Österreicher, reiste gegen 23.00 Uhr von Achleiten kommend nach Bayern ein, berichtete die Polizei Passau.

Bei der polizeilichen Kontrolle konnte der junge Mann den Beamten ordnungsgemäße Personaldokumente vorweisen. Beim Blick in das Fahrzeuginnere stellten die Bundespolizisten fest, dass der Österreicher insgesamt 1.600 Zigaretten mit sich führte. Der 28-Jährige gab gegenüber den Beamten an, die Zigaretten in Österreich erworben zu haben. Er konnte zwar einen entsprechenden Kaufbeleg vorweisen, dennoch verstieß er gegen die erlaubte Einfuhr-Grenzemenge von 800 Zigaretten.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung und Steuerhinterziehung ein. Die sichergestellten Zigaretten wurden zuständigkeitshalber an den Zoll übergeben. Der Österreicher konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.