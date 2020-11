Österreicher verkaufte Hirsch illegal zum Abschuss nach Ungarn

Besitzer von Wildtierpark in Kärnten wegen Betrugs angeklagt - Geweihträger betäubt und im Aufwachen von Franzosen erschossen

Der Besitzer eines Wildtierparks in Kärnten muss sich in Ungarn wegen Betrugs verantworten. Der Mann soll einen im Wildpark aufgezogenen Rothirschbullen um 9.000 Euro an eine ungarische Firma, die Gastjagden ausrichtet, verkauft haben. Der Geweihträger wurde betäubt und in ein Jagdgebiet bei Felsörajk transportiert. Nachdem die Betäubung nachgelassen hatte "und das Tier sich aufrichtete", wurde es von einem französischen Jäger erlegt, so das Internetportal "magyarvadasz.hu.

Die Jagd auf einen in keinem natürlichen Umfeld aufgewachsenen Hirsch ist in beiden Ländern verboten. Mit dem Österreicher stehen drei Ungarn wegen Betrugs und Dokumentenfälschung vor Gericht in Zalaegerszeg im Westen des Landes. Das Tier aus Kärnten war zunächst bei der Mutter eines der Angeklagten untergebracht, bevor es in Kooperation mit der Firma der französischen Jagdgesellschaft zum Abschuss angeboten wurde.

Das zwölf bis 13 Kilo schwere Geweih des Paarhufer wurde einige Tage nach der Jagd der zuständigen Behörde zur Zertifizierung vorgezeigt. Da dieser die wahren Umstände nicht bekannt waren, stellte sie das entsprechende Dokument für die Trophäe aus. Danach zahlte der irregeführte französische Jäger 35.000 Euro, schrieb das Portal. Der Fall soll sich bereits im September zugetragen haben.