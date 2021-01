Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft feiert 75-jähriges Bestehen

Treffen vor Wiener Musikverein

Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) hat am Mittwoch ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Anlässlich des Jubiläums trafen einander ÖAG-Präsident Philipp Bodzenta, die Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Wien, Robin Dunnigan, der österreichische Botschafter in Washington, Martin Weiss, und ÖAG-Generalsekretär Rainer Newald vor dem Wiener Musikverein, wo am 6. Jänner 1946 die Gründungsfeier der ÖAG stattgefunden hatte.

Bodzenta wies auf Ähnlichkeiten zwischen den Jahren 1946 und 2021 hin: "2021 ist so wie 1946 das Jahr nach einem einschneidenden weltweiten Ereignis. Obwohl die Covid-19-Pandemie nicht an die Dimension des Zweiten Weltkriegs heranreicht, so bleiben die Auswirkungen für Generationen spürbar", sagte er laut einer ÖAG-Aussendung. Dunnigan gratulierte und dankte der ÖAG für ihr "jahrzehntelanges Bemühen, das gegenseitige Verständnis zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika zu fördern". Weiss verwies unter anderem auf das "gemeinsame Wertemodell", das das "Fundament der österreichisch-amerikanischen Freundschaft" sei und bleibe.

Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft will unter dem Motto "Building Bridges" die Beziehungen zwischen den USA und Österreich "in allen Aspekten des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und öffentlichen Lebens" stärken sowie den interkulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern intensivieren.