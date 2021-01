Österreichische Abgeordnete geben Trump eher keine Zukunft

Engelberg: "Erledigt" - Ernst-Dziedzic: "Verpufft" - Leichtfried: "Ihn juckt es" - Brandstätter: Biden "geschickter Bursche" - Einhellige Verurteilung von Twitter-Sperre

Führende österreichische Parlamentarier rechnen eher nicht mit einem erfolgreichen Comeback für Ex-US-Präsident Donald Trump. "Ich halte es für ausgeschlossen, dass Trump noch eine Rolle spielen wird", sagte der ÖVP-Mandatar Martin Engelberg am Dienstag in einer Onlinediskussion. Auch die Grüne Vize-Klubchefin Ewa Ernst-Dziedzic äußerte die Meinung, dass Trump "immer mehr verpufft". Ihr SPÖ-Pendant Jörg Leichtfried meinte hingegen, dass es Trump noch "juckt".

"Er ist einfach in den USA erledigt", sagte Engelberg unter Verweis auf die doppelte Niederlage bei den Senatswahlen im Südstaat Georgia, die für die Republikaner ein Schock gewesen sei. "Ich bin überzeugt davon, Trump ist gelaufen, ist erledigt, ist Geschichte", betonte der Abgeordnete, der im Februar 2019 im Schlepptau von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Trump im Weißen Haus zusammengetroffen war.

Engelberg warnte aber davor, die große Wählerbasis von Trump und ihre Motive zu ignorieren. "Ich sehe da eine große Gefahr, dass sich das Establishment in Washington wieder abwendet und dann möglicherweise noch viel unangenehmere Kandidaten auf beiden Seiten, Rechts- oder Linkspopulisten, aufpoppen, die dieses Wählerpotenzial übernehmen."

Der NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter zeigte sich optimistisch, dass dem neuen Präsidenten Joe Biden ein Zuschütten der tiefen politischen Gräben im Land gelingen könne. Er sei ein "geschickter Bursche", werde auf die Republikaner zugehen und mit ihnen Deals aushandeln, "und damit Wählerstimmen gewinnen", sagte Brandstätter.

Leichtfried äußerte Zweifel, ob Trump wirklich auf Dauer weg sein werde. "Ihn juckt es, er kann sicher für größere Turbulenzen bei den Republikanern sorgen", sagte der SPÖ-Abgeordnete. "So wie ich den Herrn Trump einschätze, wird er sich jetzt nicht auf die Pensionsruhe zurückziehen. Er ist jemand, der die Öffentlichkeit braucht und sucht", brachte Leichtfried etwa ein Comeback über eine TV-Karriere ins Spiel.

Ernst-Dziedzic wies darauf hin, dass sich nach dem Sturm auf das Kapitol viele Republikaner gegen Trump positioniert hätten, obwohl dies wegen des massiven Drucks und der Bedrohungen schwierig gewesen sei. Twitter stehe Trump nicht mehr zur Verfügung, und mit einem eigenen Fernsehkanal werde er nicht mehr die gleiche Reichweite wie als Präsident haben, sagte die Grün-Politikerin. "Ich denke, dass das eigentlich immer mehr verpufft. Was nicht verpufft, sind die über 70 Millionen Wähler, die einen Präsidenten Trump unterstützt haben."

Einig waren sich die Abgeordneten in der von der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) veranstalteten Diskussion, was die Verurteilung der Twitter-Sperre Trumps betrifft. Social Media zähle zum öffentlichen Raum, in dem die Meinungsfreiheit nicht von Unternehmen durch willkürliche Entscheidungen eingeschränkt werden dürfe, sagte Leichtfried. Brandstätter brachte eine Zerschlagung von Monopolen im Social-Media-Bereich ins Spiel. Engelberg bezeichnete das Vorgehen von Twitter, Facebook und Co. als "absolute Katastrophe". Ernst-Dziedzic gab jedoch zu bedenken, dass auch Trump kein Anrecht auf einen Twitter-Account habe.