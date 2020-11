Österreichische EU-Abgeordnete gegen Verfolgung von Kreml-Kritikern

Schieder für Stärkung der Zivilgesellschaft in Russland - Mandl: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen "auch in Russland Gültigkeit erlangen"

Anlässlich des virtuellen Besuches des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments haben sich die EU-Abgeordneten Andreas Schieder (SPÖ) und Lukas Mandl (ÖVP) für ein Ende der Verfolgung von Kreml-Kritikern ausgesprochen. "Seit Jahrzehnten müssen Kreml-KritikerInnen um ihr Leben fürchten", prangerte Schieder am Freitag in einer Aussendung an und forderte Engagement der EU bei der Aufklärung von Nawalnys Vergiftung.

"Da Russland augenscheinlich kein Interesse an einer Aufklärung hat, muss sich die EU weiter für eine unabhängige und internationale Untersuchung in der Causa Nawalny einsetzen", teilte der SPÖ-EU-Delegationsleiter mit. "Der Kreml habe bis heute geschwiegen, wieso ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe beim Anschlag nachgewiesen worden konnte", erinnerte er und bezeichnete die neuen EU-Sanktionen im Oktober als "wichtigen Schritt".

Nawalny und weitere Kreml-Kritiker informieren am Freitag die EU-Abgeordneten "über die politische und sozio-ökonomische Situation in Russland mit Blick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr". Die EU-Abgeordneten sollten auch mit Nawalny darüber sprechen, "wie die EU zivilgesellschaftliches Engagement in Russland stärken" könne, sagte Schieder. Die "systematischen Angriffe" auf Oppositionelle, Dissidenten und Journalisten müssten "endlich aufhören, sonst können sich die Beziehungen zwischen Europäischer Union und Russland auf Dauer nicht verbessern", so der SPÖ-Politiker.

"Die russische Realität, dass politische Gegner von Präsident Wladimir Putin Opfer von Gewalttaten werden, ist nicht hinzunehmen", ist auch Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, überzeugt." Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssten "auch in Russland Gültigkeit erlangen, Straflosigkeit und gelenkte Wahlen der Vergangenheit angehören". Der nächste "Test für faire und freie Wahlen" sei nächstes Jahr bei den Wahlen zur Duma, so Mandl. Die EU müsse die Lage in Russland "genau im Auge behalten und sich klar und eindeutig positionieren".

Der prominente Oppositionspolitiker Nawalny, der mit populistischer Rhetorik gegen Putin wettert, war im August mit Vergiftungserscheinungen zusammengebrochen und wurde später von Russland in die Berliner Charité verlegt. Experten der deutschen Bundeswehr stellten eine Vergiftung mit einem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift fest. Nach Einschätzung der EU hätte der Giftanschlag nicht ohne das Wissen und die Genehmigung staatlicher russischer Stellen stattfinden können. Im Oktober verhängte Brüssel deshalb Sanktionen gegen russische Funktionäre im engsten Umfeld von Staatschef Putin.

Zu den weiteren russischen Gästen im Außenausschuss des EU-Parlaments gehören Wladimir Kara-Mursa, Vorsitzender der Boris-Nemzow-Stiftung für die Freiheit mit Sitz in Bonn und Vizepräsident der in den USA angesiedelten Free Russia Foundation, der ehemalige stellvertretende russische Energieminister Wladimir Milow sowie Ilja Jaschin, Vorsitzender des Abgeordnetenrates des Moskauer Stadtteils Krasnoselski.