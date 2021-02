Österreichische Firmen in Serbien trotz Umsatzrückgang optimistisch

30 Prozent planen neue Investitionen in den nächsten 12 Monaten - 15 Prozent mussten 2020 Personalabbau vornehmen, weitere 13 Prozent erwarten dies im laufenden Jahr

Die Coronavirus-Krise hatte 2020 ihre Auswirkungen auch auf die in Serbien tätigen österreichischen Firmen gehabt, wobei die meisten Unternehmen im Hinblick auf 2021 dennoch vorsichtig optimistisch sind. Laut einer Ende des Vorjahres durchgeführten Umfrage der Außenwirtschaftsorganisation Advantage Austria haben 40 Prozent der in Serbien tätigen Firmen - insgesamt rund 400 mit 22.000 Beschäftigten - 2020 einen Umsatzrückgang registriert.

30 Prozent der befragten Firmen erwarten dennoch, in den nächsten 12 Monaten neue Investitionen vornehmen zu können.

Krisenbedingt haben demnach nur 15 Prozent der in Serbien tätigen österreichischen Unternehmen 2020 Personal abgebaut, weitere 13 Prozent der Befragten erwarten, dies im Laufe 2021 tun zu müssen.

Nach Meinung der meisten österreichischen Unternehmen - 49 Prozent - hat die Coronavirus-Krise zur Verschlechterung des allgemeinen Wirtschaftsklimas in Serbien geführt. Im Vorkrisenjahr 2019 hatten aber auch 41 Prozent der befragten Firmen eine Verschlechterung festgestellt. 48 Prozent erwarten sich auch 2021 keine Besserungen in dieser Hinsicht. In der Umfrage wurde erneut auch auf die alten Probleme hingewiesen- mangelnde Rechtssicherheit und Transparenz sowie bürokratische Hürden.

Das Handelsvolumen zwischen Österreich und Serbien verringerte sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf 940 Mio. Euro, nach 1,1 Mrd. Euro im gleichen Zeitraum 2019. Nachdem die österreichischen Exporte nach Serbien 2019 um 17 Prozent zugenommen hatten, gingen sie in den ersten neun Monaten 2020 um 15 Prozent zurück, berichtete die Außenwirtschaftsorganisation Advantage Austria. Österreich ist hinter den Niederlanden der zweitgrößte Investor in Serbien.