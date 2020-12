Österreichische Staatsanleihen am Vormittag etwas höher

Rendite der Zehnjährigen leicht gesunken

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,37 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendiert prozentuell kaum verändert bei 174,57 Punkten.

Seitens konjunktureller Impulsgeber werden nach in der Früh veröffentlichte Einzelhandelsumsatzdaten aus Deutschland im Verlauf des Vormittags Eurozonen-Erzeugerpreise und -Arbeitsmarktdaten für den Oktober veröffentlicht. Am Nachmittag steht anschließend in den USA der ADP-Beschäftigungsreport für November am Programm. Um 20.00 Uhr wird die Federal Reserve zudem ihren Konjunkturbericht ("Beige Book") herausgeben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,64 -0,05 3 5 Jahre -0,65 -0,64 -0,01 6 10 Jahre -0,37 -0,36 -0,01 15 30 Jahre 0,14 0,15 -0,01 25