Österreichische Staatsanleihen am Vormittag etwas höher

Freundliche Konjunkturdaten aus Eurozone - Blick auf US-Arbeitsmarktbericht für Dezember

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Frühhandel ein wenig gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,41 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 11 Basispunkten.

In der Früh wurden bereits einige Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht. So sind die deutschen Exporte im November bereits den siebenten Monat in Folge gewachsen. Sie stiegen um unerwartet kräftige 2,2 Prozent zum Vormonat, Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nach einer Zunahme von 0,9 Prozent im Oktober. In Frankreich ist die Industrieproduktion im November zurückgegangen - allerdings etwas weniger deutlich als erwartet.

Highlight im heutigen Datenkalender ist aber der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag veröffentlicht wird. "Enttäuschungspotenzial ist vorhanden, obwohl die Konsensschätzung für die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft zuletzt bereits deutlich nachgegeben hat", schreibt die Helaba im Vorfeld der Zahlen. "Die Stimmung an den Finanzmärkten ist trotz der zahlreichen Belastungsfaktoren freundlich. Insofern ist fraglich, ob ein schwächerer US-Arbeitsmarktbericht dem Rentenmarkt nachhaltig zugutekommen wird", so die Experten weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 0 5 Jahre -0,68 -0,66 -0,02 5 10 Jahre -0,41 -0,40 -0,01 11 30 Jahre 0,12 0,14 -0,02 24