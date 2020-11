Österreichische Staatsanleihen am Vormittag fester

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,47 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 17 Basispunkten.

Marktbestimmendes Thema ist weiterhin die noch immer nicht entschiedene US-Wahl, bei der sich allerdings ein Sieg von Herausforderer Joe Biden abzeichnet. Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der US-Wahl bereitet die Notenbank Fed den Boden für neue Konjunkturhilfen. Sie beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen.

Datenseitig kamen in der Früh unter den Erwartungen gebliebene Zahlen aus Deutschland: Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im September den fünften Monat in Folge gesteigert, das Wachstum lag bei 1,6 Prozent - Ökonomen hatten mit 2,7 Prozent gerechnet. Allerdings wurde das Ergebnis vom August deutlich nach oben korrigiert: Statt des zunächst gemeldeten Rückgangs von 0,2 Prozent ergab sich nun ein Wachstum von 0,5 Prozent.

Am Nachmittag steht dann in den USA der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für Oktober an - dieser könnte etwas auf die Kurse der Staatsanleihen drücken. Denn laut den Experten der Helaba dürften die Zahlen etwas besser ausfallen als erwartet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,77 -0,72 -0,05 1 5 Jahre -0,72 -0,71 -0,01 9 10 Jahre -0,47 -0,45 -0,02 17 30 Jahre 0,06 0,08 -0,02 29