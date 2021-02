Österreichische Staatsanleihen am Vormittag gestiegen

Renditen im Gegenzug gesunken

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,15 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future tendierte wenig bewegt bei 175,05 Punkten.

"An den Rentenmärkten ist es nach dem Abverkauf der letzten Tage zu einer Erholung gekommen", schrieben die Analysten der Helaba in der Früh. Das Umfeld bleibe aber schwierig, denn Sorgen vor einer Rückkehr der Inflation seien weiterhin vorhanden, auch wenn Vertreter der großen Zentralbanken derartige Risiken herunterspielten und keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen ließen.

Datenseitig richten sich die Blicke auf einen US-Stimmungsindikator. In den Vereinigten Staaten wird der Philly-Fed-Index veröffentlicht, wobei dieser nach seinem sehr hohen Stand im Vormonat nun im Februar weiter steigen könne, schrieben die Helaba-Experten. "Ähnliches gilt für die Baubeginne." Diese lägen auf dem höchsten Niveau seit 2006 und kleinere Rückgänge sollten nicht überraschen. Auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden am Donnerstag veröffentlicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,63 -0,61 -0,02 6 5 Jahre -0,51 -0,50 -0,01 14 10 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 21 30 Jahre 0,42 0,43 -0,01 28