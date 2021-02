Österreichische Staatsanleihen am Vormittag gestiegen

Leichte Erholung, aber Inflationssorgen gehen weiter um - US-Daten im Fokus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf -0,01 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.

Am Vortag hatten die Renditen noch deutlich angezogen, was mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängt. "Der Rentenmarkt stand gestern massiv unter Abgabedruck. Für Gegenwind sorgte unter anderem ein dynamisches EWU-Geldmengenwachstum", schreiben die Experten der Helaba.

Von Konjunkturdatenseite stehen heute vor allem Zahlen aus den USA im Fokus. "Mit Blick auf den heutigen Datenkalender bleibt festzuhalten, dass die konjunkturelle Zuversicht wohl untermauert wird. So ist die Indikation für die privaten Konsumausgaben in den USA (PCE) vonseiten der US-Einzelhandelsumsätze sehr freundlich und ein kräftiges Plus ist zu erwarten. Zudem sollte der PMI der Region Chicago ein hohes Niveau halten können, mithin die freundliche Perspektive des Verarbeitenden Gewerbes, die auch andere regionale Stimmungswerte zeigten, bestätigen", so die Ökonomen der Helaba. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,58 -0,56 -0,02 8 5 Jahre -0,39 -0,38 -0,01 15 10 Jahre -0,01 0,02 -0,03 22 30 Jahre 0,52 0,56 -0,04 29