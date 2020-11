Österreichische Staatsanleihen am Vormittag gut behauptet

Lockdowns und Erwartung weiterer EZB-Stützungsmaßnahmen unterstützen Staatsanleihen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Frühhandel geringfügig gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,42 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future notierte mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 175,25 Punkten.

Bestimmende Themen am Markt bleiben weiter die Coronapandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. "Einerseits sorgt die Aussicht auf eine flächendeckende Immunisierung und eine damit einhergehende konjunkturelle Erholung für Abgabedruck, andererseits zeichnet sich aufgrund der aktuellen Einschränkungen zunächst eine erneute Schwächephase ab und die EZB steht daher bereit, weitere Lockerungsmaßnahmen zu beschließen", schreiben die Analysten der Helaba. Dies liefere dem Rentenmarkt Unterstützung.

Wichtige Konjunkturdaten aus Europa werden am Vormittag nicht erwartet. Am Nachmittag stehen dann in den USA Zahlen zu den Baubeginnen und - Baugenehmigungen an. Der Bausektor hat sich bereits wieder auf das Vorkrisenniveau erholt und angesichts der niedrigen Zinsen scheint er weiter unterstützt zu sein, schreiben die Analysten der Helaba.

"Insofern sollte mit den Zahlen kein konjunktureller Pessimismus aufkommen, auch wenn die Genehmigungszahl im Oktober einen Rücksetzer erfahren sollte", so die Experten. Einen größeren Markteinfluss von den Baudaten erwarten die Analysten aber nicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,67 -0,05 1 5 Jahre -0,68 -0,67 -0,01 6 10 Jahre -0,42 -0,41 -0,01 14 30 Jahre 0,08 0,10 -0,02 24