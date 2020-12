Österreichische Staatsanleihen am Vormittag gut behauptet

Impulse von Einkaufsmanagerindizes erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel gut behauptet gezeigt. Die Renditen der meisten Benchmark-Anleihen gaben leicht nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,46 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 178,11 Punkte.

Impulse für den Handel könnten die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für mehrere Länder bringen. Die bereits veröffentlichten Zahlen für Frankreich haben dabei positiv überrascht.

In den USA stehen am Nachmittag dann Daten zu den Einzelhandelsumsätzen an. Am Abend werden die Entscheidungen der US-Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,69 -0,04 3 5 Jahre -0,72 -0,70 -0,02 7 10 Jahre -0,46 -0,45 -0,01 15 30 Jahre 0,06 0,06 0 26