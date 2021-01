Österreichische Staatsanleihen am Vormittag gut behauptet

Ruhiger Wochenstart - Börsenschwäche stützt Anleihen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Frühhandel gut behauptet gezeigt. Die Renditen gaben leicht nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,43 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten.

Auch deutsche Anleihen befestigten sich leicht. Der Euro-Bund-Future notierte in der Früh mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 177,73 Punkten.

Der Wochenauftakt verlief bis dato ruhig. Für etwas Auftrieb sorgte die Schwäche an den Aktienbörsen. Wichtige Konjunkturdaten werden am Montag hingegen nicht erwartet. Zudem dürfte sich der US-Feiertag Martin Luther King Day in geringeren Umsätzen niederschlagen.

Im Blick haben Anleger die Regierungskrise in Italien. Am Montag und Dienstag will Italiens Premier Giuseppe Conte in den beiden Parlamentskammern die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Ausstieg einer Kleinpartei aus der Regierung im Streit über die Verwendung europäischer Corona-Hilfen. Die Auswirkungen am Anleihemarkt halten sich bisher in Grenzen.

Impulse könnte auch die im Wochenverlauf noch anstehende EZB-Sitzung bringen. Die Analysten der Helaba erwarten hier aber keine geldpolitischen Schritte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,69 -0,02 1 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 5 10 Jahre -0,43 -0,41 -0,02 12 30 Jahre 0,10 0,13 -0,03 24