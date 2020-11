Österreichische Staatsanleihen am Vormittag im Plus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Montag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,46 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 17 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future wiederum legte 0,05 Prozent auf 176,21 Punkte zu.

Obwohl sich an den europäischen Aktienmärkten kurz vor Handelsbeginn klare Kursgewinne abzeichneten, waren in der Früh auch die als sicherer geltenden Staatsanleihen gefragt. Fundamentale Impulse dürften zum Wochenauftakt Mangelware bleiben. Lediglich dem später am Vormittag anstehenden Sentix-Barometer zum Investorenvertrauen in Deutschland messen Analysten das Potenzial bei, den Handel zu beeinflussen.

Am Primärmarkt in Europa bleibt es unterdessen ruhig. Später in der Woche stünden aber Emissionen aus Portugal, Italien, Irland und Deutschland am Programm, heißt es in einem Ausblick der Helaba.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,78 -0,72 -0,06 0 5 Jahre -0,73 -0,70 -0,03 8 10 Jahre -0,46 -0,44 -0,02 17 30 Jahre 0,07 0,10 -0,03 28