Österreichische Staatsanleihen am Vormittag im Plus

Ruhiger Wochenausklang nach Thanksgiving erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben am Freitag im Frühhandel leicht zugelegt. Die Renditen der meisten Anleihen gaben leicht nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf minus 0,44 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,06 Prozent auf 175,48 Punkte. Aus technischer Sicht dürfte der Future sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten vorerst über der 175-Punkte-Marke halten.

Der Wochenausklang am Anleihenmarkt dürfte sich ruhig gestalten. Nachdem sich bereits am Donnerstag der Thanksgiving-Feiertag in niedriger Aktivität niedergeschlagen hatte, dürften auch am Freitag viele US-Marktteilnehmer dem Handel fern bleiben.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht an. Am Vormittag werden lediglich um elf Uhr Daten zu den Stimmungsumfragen der EU-Kommission erwartet. "Die Corona-Krise dürfte erneut für eine Eintrübung des Sentiments im Industrie- und Dienstleistungssektor sorgen", schreiben die Analysten der Helaba.

Eine starke Marktreaktion auf die Zahlen sei aber nicht zu erwarten. Am Vormittag gibt es außer den Stimmungsdaten noch einige Reden von EZB-Notenbankern. Am späten Nachmittag könnten dann laut Helaba die Ratingüberprüfungen für Belgien und der Schweiz seitens der Ratingagentur Moody's für Impulse sorgen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,68 -0,06 2 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 7 10 Jahre -0,44 -0,43 -0,01 14 30 Jahre 0,07 0,07 0 24