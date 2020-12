Österreichische Staatsanleihen am Vormittag im Plus

Rendite zehnjähriger heimischer Benchmark-Anleihe bei minus 0,41 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Montag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf -0,41 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 175,12 Punkte.

An den Aktienmärkte zeichneten sich zum Wochenauftakt dagegen Verluste ab. Für gedämpfte Stimmung sorgte unter anderem auch das Ausbleiben eine Durchbruchs bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein ranghoher Diplomat am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Datenseitige Impulse dürfte zum Wochenauftakt eher Mangelware bleiben. Am Programm steht am Vormittag lediglich noch das Sentix-Investorenvertrauen für Dezember. Bereits bekannt wurde in der Früh, dass die deutsche Industrie ihre Produktion auch im Oktober gesteigert und sich damit bereits den sechsten Monat in Folge von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr erholt hat. Auf das Marktgeschehen wirkte sich dies jedoch kaum aus. Später in der Woche dürfte vor allem die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) Beachtung finden. Am Markt hofft man auf neue Liquiditätshilfen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,69 -0,04 2 5 Jahre -0,69 -0,66 -0,03 7 10 Jahre -0,41 -0,38 -0,03 15 30 Jahre 0,11 0,13 -0,02 25