Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mehrheitlich höher

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf minus 0,4 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel mehrheitlich höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend überwiegend zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,4 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Der richtungsweisende deutsche Euro-Bund-Future trat noch prozentuell unverändert auf der Stelle. Deutsche Staatsanleihen haben zunächst keine weiteren Gewinne erzielen können, was auch mit einer zumindest vorübergehenden Stabilisierung an den Finanzmärkten zu erklären ist, formulieren die Helaba-Analysten in einem Kommentar. Bezüglich der Corona-Krise setze sich der Trend einer rückläufigen Zahl an Neuinfektionen laut Helaba insgesamt zwar fort, Mutationen und der schleppende Verlauf der Impfungen in der EU sorgen aber für Verunsicherung. Die heute anstehende FOMC-Sitzung sollte den Rentenmarkt nicht belasten, solange die Fed keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen lässt, hieß es weiter von den Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,65 -0,04 3 5 Jahre -0,67 -0,65 -0,02 6 10 Jahre -0,40 -0,39 -0,01 13 30 Jahre 0,15 0,15 0 26