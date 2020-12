Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Gewinnen

Kaum Impulse von Konjunkturdaten erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Dienstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,43 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 177,66 Punkte.

Kurz vor dem Jahresende bremste eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Nachfrage nach sicheren Anlagen etwas. Zuletzt hatte eine Aufstockung des neuen Corona-Hilfspakets in den USA für mehr Risikofreude der Anleger gesorgt. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Montag (Ortszeit) für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger gestimmt.

Marktbeobachter verwiesen auf die sehr geringen Umsätze an den Handelstagen zwischen Weihnachten und dem Jahresende. Im Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Nur in den USA werden am Nachmittag Kennzahlen zur Entwicklung des Immobilienmarktes erwartet

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,65 -0,06 0 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 4 10 Jahre -0,43 -0,41 -0,02 14 30 Jahre 0,09 0,10 -0,01 25