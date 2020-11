Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Kursgewinnen

Steigende Zahl an Neuinfektionen und gedämpfte Impfstoff-Hoffnungen stützen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,41 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Die steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen und gedämpfte Hoffnungen in Bezug auf einen Covid-19-Wirkstoff sorgen wieder für abnehmende Risikofreude bei den Anlegern und bescheren damit den Rentenmärkten wieder mehr Zulauf. Datenseitig steht am Vormittag vor allem die Wirtschaftsleistung der Eurozone für das dritte Quartal im Fokus, am Nachmittag könnte das Michigan Sentiment Impulse bringen.

"Die Verbraucherumfrage der Universität Michigan dürfte aber wohl noch nicht durch die Themen Biden-Sieg und Impfstoff dominiert sein. Zudem ist fraglich, ob sich die Stimmung bei den Verbrauchern nach der vorläufigen Wahlentscheidung tatsächlich verbessert hat. Knapp die Hälfte der Amerikaner ist vermutlich enttäuscht", meint die Helaba.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,66 -0,06 1 5 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 6 10 Jahre -0,41 -0,39 -0,02 13 30 Jahre 0,13 0,15 -0,02 25