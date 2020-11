Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Kursgewinnen

Ruhiger Handelsauftakt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Montag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,41 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 175,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,55 Prozent.

Marktbeobachter berichteten von einem eher ruhigen Handelsstart. Als sicher bewertete Anlagen hatten in der Vorwoche noch starke Kursverluste erlitten. Auslöser waren positiv aufgenommene Nachrichten zu einem Corona-Impfstoff. Die europäischen Aktienmärkte starteten nach guten Übersee-Vorgaben ebenfalls fester in die neue Handelswoche.

Der datenseitige Blick richtet sich in der neuen Woche zunächst in die USA, denn dort steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer an. Zudem äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,67 -0,06 0 5 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 7 10 Jahre -0,41 -0,39 -0,02 14 30 Jahre 0,11 0,13 -0,02 24