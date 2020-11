Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Kursgewinnen

Märkte schwanken zwischen Corona-Sorgen und Hoffnungen auf Impfstoff

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,43 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Weiterhin belasten Sorgen rund um die Entwicklung des Coronavirus die Anleger und sorgen für Zulauf bei als sicher geltenden Investments wie Anleihen. Steigende Neuninfektionen in vielen Ländern, Befürchtungen um Verschärfungen der Maßnahmen und die wirtschaftlichen Folgen - all das lastet auf den Marktteilnehmern. Daneben gibt es aber auch hoffnungsvolle Signale von der Impfstofffront.

Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,68 -0,05 1 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 6 10 Jahre -0,43 -0,42 -0,01 14 30 Jahre 0,07 0,08 -0,01 24