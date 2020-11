Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Zuwächsen

Weitere Lockerungsmaßnahmen durch EZB laut Analysten trotz der Impfstoffhoffnungen möglich

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,38 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte moderate 0,02 Prozent zu.

Die Verluste an den Rentenmärkten sind bereits im gestrigen Tagesverlauf zum Erliegen gekommen, nachdem in den Tagen zuvor Hoffnungen auf einen Impfstoff und ein mögliches Ende der Corona-Krise den Konjunkturoptimismus befeuert hatten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die zu erwartende Wirtschaftsabkühlung im 4. Quartal aufgrund der zahlreichen Beschränkungen schien dabei keine große Rolle gespielt zu spielen. Für die EZB ist laut Helaba-Einschätzung das sehr wohl ein Thema, denn Präsidentin Lagarde und Vize de Guindos haben erneut ein Neukalibrieren der geldpolitischen Instrumente bei der Ratssitzung im Dezember angedeutet.

Weitere Lockerungsmaßnahmen vonseiten der EZB seien trotz der Impfstoffhoffnungen möglich und das derzeitige Corona-Infektionsgeschehen und die damit einhergehenden Lockdowns stellen für die konjunkturelle Entwicklung eine schwere Bürde dar. Insofern scheint eine Erholung am Rentenmarkt möglich, hieß es weiter von den Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,69 -0,02 1 5 Jahre -0,65 -0,63 -0,02 6 10 Jahre -0,38 -0,36 -0,02 13 30 Jahre 0,16 0,19 -0,03 24