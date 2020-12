Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Zuwächsen

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf -0,38 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,38 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte 0,03 Prozent auf 174,62 Punkte zu.

Der Rentenmarkt kann sich auf niedrigem Niveau stabilisieren, formulieren die Helaba-Analysten. Die zum Teil noch hohen Infektionszahlen und Lockdowns scheinen an den Märkten nach Einschätzung der Experten nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen, zumal die Belastungen für die Wirtschaft durch die expansiven Fiskal- und Geldpolitik abgemildert werden. Dies führe wiederum zu steigenden Inflationserwartungen und rückläufigen Realrenditen, denn die Zinserwartungen sind aufgrund der Aussicht auf eine lange Zeit ultraniedriger Leitzinsen gedeckelt - sowohl in den USA als auch in Europa, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,64 -0,06 2 5 Jahre -0,66 -0,64 -0,02 6 10 Jahre -0,38 -0,37 -0,01 15 30 Jahre 0,14 0,15 -0,01 25