Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Zuwächsen

Regierungskrise in Italien im Blick

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf -0,38 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 11 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um moderate 0,02 Prozent zu.

Mit einer Regierungskrise in Italien dürfte die Nachfrage bei EWU-Kerntiteln wieder zunehmen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. In technischer Hinsicht sei die Ausgangslage aber mit Risiken behaftet. Die politischen Streitigkeiten um die Verwendung der Mittel aus dem Aufbaufonds sind in Italien immer noch nicht gelöst. Der Parteichef von Italia Viva, Matteo Renzi, droht mit einem Regierungsbruch, hieß es weiter von den Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,64 -0,04 2 5 Jahre -0,65 -0,62 -0,03 5 10 Jahre -0,38 -0,35 -0,03 11 30 Jahre 0,15 0,18 -0,03 24