Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Zuwächsen

Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf -0,41 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,41 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Der richtungsweisenden deutsche Euro-Bund-Future legte um moderate 0,05 Prozent zu. Die Entscheidung der US-Notenbank, an der ultra-lockeren Geldpolitik unverändert festzuhalten, hat an den Rentenmärkten keine tiefen Spuren hinterlassen und so konnte der Bund-Future seine zuvor erzielten Kursgewinne halten, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Für Unterstützung sorgen nach Einschätzung der Experten Spekulationen über weitere Lockerungsmaßnahmen seitens der EZB, wobei selbst Zinssenkungen wieder zur Sprache kamen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,67 -0,04 3 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 6 10 Jahre -0,41 -0,40 -0,01 14 30 Jahre 0,14 0,15 -0,01 26