Österreichische Staatsanleihen am Vormittag ohne klare Richtung

Einkaufsmanagerindizes im Fokus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der zweijährigen Benchmark-Anleihe gab nach, jene der fünf-und zehnjährigen blieb unverändert. Am langen Ende stieg die Rendite an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,1 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.

"Die Erholung an den Rentenmärkten hat sich nicht fortsetzen können. Im Gegenteil: Das Reflationsthema ist noch nicht beendet, nachdem die zuletzt veröffentlichten Konjunkturzahlen zumeist positiv überraschen konnten", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick.

Datenseitig stehen zum Wochenausklang die Einkaufsmanagerindizes einiger Länder im Fokus. Die japanischen Daten gaben dabei den Auftakt - dort stieg der Jibun-Industrie-PMI auf 50,6 von 49,8 Punkten und übertraf die Erwartungen. In Europa werden die Zahlen im Laufe des Vormittags veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag Daten zu den Eigenheimverkäufen für Jänner am Plan.

Bereits in der Früh wurden bekannt, dass die deutschen Erzeugerpreise im Jänner zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent geklettert sind. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Damit lag die Jahresrate den zweiten Monat in Folge im positiven Bereich, nachdem die Erzeugerpreise zuvor im Jahresvergleich seit Anfang 2020 kontinuierlich gefallen waren.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,61 -0,60 -0,01 7 5 Jahre -0,47 -0,47 0 14 10 Jahre -0,10 -0,10 0 22 30 Jahre 0,48 0,46 +0,02 29