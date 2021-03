Österreichische Staatsanleihen am Vormittag ohne klare Richtung

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen am kurzen Ende gaben nach bzw. blieben unverändert, am langen Ende ging es nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,08 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten.

"Vor der Notenbanksitzung der EZB nächste Woche wird es keine Unterstützung vonseiten von Redebeiträgen geben. Nachgebende Notierungen an den Aktienmärkten scheinen zwar vermeintlich sichere Staatstitel zu stützen, jedoch bleibt das Abwärtsrisiko bestehen", meinen die Rentenexperten der Helaba.

Datenseitig steht heute vor allem der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Zwar ist mit einem Stellenplus zu rechnen, eine Überraschung auf der Oberseite zeichnet sich aber nicht ab und so geht die Normalisierung am Arbeitsmarkt nur langsam vonstatten", meinen die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenveröffentlichung.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,62 -0,02 4 5 Jahre -0,47 -0,47 0 13 10 Jahre -0,08 -0,09 +0,01 21 30 Jahre 0,51 0,49 +0,02 28