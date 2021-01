Österreichische Staatsanleihen am Vormittag tendenziell höher

Einkaufsmanagerindizes könnten im Tagesverlauf Impulse liefern

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Frühhandel mit teils unbewegter, teils freundlicher Tendenz gezeigt. Die Renditen notierten entsprechend tiefer, in den langen Laufzeiten unverändert. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,36 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Am Vortag hatten gute US-Konjunkturdaten die Festverzinslichen etwas unter Druck gebracht. Am heutigen Handelstag könnten die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Eurozone, Frankreich und Großbritannien richtungsweisende Impulse liefern. Die Daten werden im Laufe des Vormittags veröffentlicht.

Sie geben, so die Experten der Helaba, Hinweise auf die anhaltend hohe Verunsicherung angesichts der verlängerten Lockdownmaßnahmen. "Vor allem die Servicesektoren sind durch die Beschränkungen betroffen und dies lastet auf den Wachstumsperspektiven, wenngleich das Verarbeitende Gewerbe wohl weiter auf Expansionskurs bleibt", meint die Helaba im Vorfeld der Veröffentlichungen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,64 -0,04 2 5 Jahre -0,65 -0,64 -0,01 4 10 Jahre -0,36 -0,36 0 13 30 Jahre 0,18 0,18 0 25