Österreichische Staatsanleihen am Vormittag tendenziell höher

Impulse von Michigan Sentiment am Nachmittag möglich

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Frühhandel nur wenig verändert, aber mit freundlicher Tendenz gezeigt. Die Renditen am kurzen Ende gaben nach, am langen Ende blieben sie unverändert. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,26 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten.

Europäische Konjunkturdaten sind am Freitag Mangelware, die Blicke der Anleger sind vor allem auf die USA gerichtet und hier auf das Michigan Sentiment für Februar. "Die Stimmungslage der US-Verbraucher hat sich von den Tiefs bei rund 72 Punkten des vorigen Frühjahrs zwar erholen können, die Vorkrisenniveaus zwischen 90 und 100 Punkten sind aber noch in weiter Ferne. Verantwortlich dafür ist die noch immer schwierige Situation am US-Arbeitsmarkt", schreibt die Helaba. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,67 -0,01 3 5 Jahre -0,58 -0,56 -0,02 12 10 Jahre -0,26 -0,26 0 19 30 Jahre 0,29 0,29 0 26