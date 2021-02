Österreichische Staatsanleihen am Vormittag überwiegend höher

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf -0,26 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend mehrheitlich zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,26 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future zeigte sich mit minus 0,01 Prozent noch wenig verändert.

Die Verschnaufpause an den Aktienmärkten am Vortag brachte dem Rentenmarkt eine vorrübergehende Entlastung, formulieren die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Letztlich konnte nach Einschätzung der Experten aber keine Dynamik nach oben aufgenommen werden und am Ende des Tages stand nur ein kleines Plus zu Buche. Das technische Bild des richtungsweisenden Euro-Bund-Futures bleibt ungeachtet der zwischenzeitlichen Kurserholung getrübt, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,67 -0,65 -0,02 4 5 Jahre -0,56 -0,55 -0,01 13 10 Jahre -0,26 -0,25 -0,01 18 30 Jahre 0,28 0,28 0 25