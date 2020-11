Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Umfeld für Staatsanleihen nach Einschätzung der Helaba-Experten aktuell herausfordernd

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend in verschiedene Richtungen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,34 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,14 Prozent nach.

Das Umfeld für Staatsanleihen ist nach Einschätzung der Helaba-Experten aktuell herausfordernd. Mit den Hoffnungen auf einen zuverlässigen Impfstoff werden Konjunktursorgen verdrängt, die Inflationserwartungen steigen und die Kurse an den Rentenmärkten fallen.

Der Datenkalender hat heute keine relevanten Veröffentlichungen zu bieten und so richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf das virtuell abgehaltene EZB-Forum zur Geldpolitik, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,66 -0,05 0 5 Jahre -0,63 -0,61 -0,02 6 10 Jahre -0,34 -0,34 0 13 30 Jahre 0,22 0,21 +0,01 26